Самарская область заняла 4 место в Поволжье по уровню зарплатных ожиданий

Жители региона планируют зарабатывать больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в список регионов с высокими зарплатными ожиданиями и заняла в нем 4-е место. Аналитик предоставили данные исследования.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, во многих регионах Приволжского ФО местные жители требуют высокие заработные платы. На первом месте оказался Башкортостан, где средние ожидания от дохода составили 48 тысяч рублей, на втором месте – Татарстан – 44,9 тысяч рублей. Третье место –Нижегородская область – 42,3 тысячи рублей. На четвертом месте – Самарская область. Среднее зарплатное ожидание – 40,7 тысяч рублей.

Самые скромные ожидания в Мордовии, Кировской области и Марий Эл. Жители не рассчитывают получить выше 37 тысяч рублей.

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