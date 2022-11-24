Под Самарой женщина осталась без телефона во время отдыха в ночном клубе

В отношении ранее не судимой девушки возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летняя ранее не судимая жительница Кинель-Черкасского района попала под уголовное дело из-за кражи сотового телефона. Девушка заметила «бесхозный» аппарат и решила забрать его себе. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Отрадного. 39-летняя горожанка оставила на стойке телефон стоимостью 30 тысяч рублей и ненадолго отошла. Вернувшись она обнаружила, что телефон исчез. Потерпевшая обратилась в полицию.

Камеры видеонаблюдения вывели оперативников на другую посетительницу клуба – 22-летнюю жительницу Кинель-Черкасского района. Девушка во всем созналась и сказала, что решила оставить телефон себе. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, сама потерпевшая решила отблагодарить сотрудников полиции Отрадного за качественную работу. Она направила благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД по Самарской области Игоря Иванова.

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