В Самаре адвокат директора ДК им.Литвинова рассказал подробности расследования трагедии, в которой погиб 10-летний мальчик

Появились подробности хода расследования уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают расследование трагедии, произошедшей три года назад. 1 сентября 2019 года на 10-летнего мальчика упала мраморная плита колонны здания ДК им. Литвинова.

Уже несколько лет правоохранители продолжают расследовать страшное дело о гибели мальчика. Три года назад ребенок зацепился за плиту, она отвалилась от фасада здания и убила его на площади рядом с Дворцом культуры. В то время районный суд обвинил в халатности директора ДК Валерия Синцова. Только недавно мужчину признали невиновным. Адвокат Синцова рассказал подробности дела во время эфира программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

По словам Алексея Лапузина, адвоката Валерия Синцова, совсем недавно суд признал мужчину невиновным в гибели ребенка. При этом адвокат отметил, что во время заседания они поддержали позицию потерпевших. Лапузин считает, что суд не направил дело в следственный орган, чтобы установить личность виновного. Как стало известно, накануне трагедии проводился несанкционированный ремонт колонн.

В этот период из колонн вытащили металлические крюки, которые сдерживали плиты и обеспечивали безопасность. Уже после трагедии оказалось, что плиты держались на растворе. На данный момент расследование уголовного дела в отношении Синцова завершено, он полностью оправдан.

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