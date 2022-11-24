Самарскую область накроет плотный туман 25 ноября 2022 года

В регионе ожидается туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. На смену ледяному дождю пришел густой туман, который накроет регион ночью и днем 25 ноября 2022 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. В регионе ожидается плотный туман. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Специалисты МЧС рекомендуют гражданам быть более аккуратными на дорогах.

Водителям необходимо соблюдать оптимальную скорость движения. Автолюбителям лучше включить противотуманное освещение

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