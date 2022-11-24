В Самарской области предложили увеличить финансирование на строительство спортивных площадок

Фото: Самарская губернская дума

Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» провели выездное мероприятие по вопросу выделения дополнительных средств из областного бюджета на устройство спортивных площадок. Они посетили школу №132. Здесь в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2024 годы» появилась универсальная площадка. Во внеурочное время на ней могут заниматься все желающие, особенно она пользуется популярностью у воркаутеров.

Президент школьного самоуправления Семен Ступников помнит те времена, когда площадка была в плачевном состоянии. Сейчас созданы все условия, чтобы заниматься спортом: играть в волейбол, баскетбол и футбол, делать планку на брусьях.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что развитие физической культуры и спорта среди населения региона соответствует политике, которую проводит президент страны и губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня по госпрограмме в Самарской области построили уже 56 универсальных спортобъектов разной направленности, на которых можно заниматься на тренажерах и играть в популярные спортивные игры.

В проекте областного бюджета на 2023 – 2025 годы, который принят региональным парламентом в первом чтении, предусмотрено 30 млн рублей на данную статью расходов. Однако фракция «Единая Россия» предлагает внести поправку, которая предполагает увеличение этой суммы более чем на 100 млн рублей.

- Создание таких спортивных площадок, безусловно, необходимая вещь, если мы хотим, чтобы наш народ, наша нация были здоровыми, сильными, процветающими, успешными. Универсальные спортивные площадки должны появляться на территории всех муниципальных образований. Сейчас, когда идет процесс формирования бюджета, мы от нашей фракции «Единая Россия» внесли поправки к предложениям правительства, так как мы считаем, что заложенных 30 млн рублей на обеспечение спортплощадок недостаточно. Фракция предлагает увеличить в следующем году объем финансирования еще на 113 млн рублей, - пояснил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», председатель комитета думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

К тому же депутат призвал бизнес также содействовать строительству таких площадок без привлечения бюджетных средств.