В Самарской области строительство Климовского моста составило 68%

Строительство идет в соответствии с графиком. Фото: минтранс региона

В Самарской области вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании обсудил строительство дороги «Обход Тольятти». Автомобильный участок входит в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Строительство дороги стартовало еще в 2019 году. На данный момент готовность Климовского моста достигла 68%. Отмечают, что в соответствии с проектом, мост будет четырехполосным, а его длина составит 99 км. На сегодняшний день строительство участка – одно из самых крупных проектов в стране, благодаря реализации которого регион повысит свою инвестиционную привлекательность. Новая дорога поможет сократить путь до Москвы, избавит Тольятти от транспортной нагрузки и сможет повысить пропускную способность автодороги М-5 «Урал». Строительство находится на особом контроле губернатора региона Дмитрия Азарова.

Для работ привлекли более 2 300 человек, 448 единиц техники и 67 плавсредств. На данном этапе уложено больше миллиона тонн асфальтобетонного покрытия. К концу года готовность объекта превысит 70%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал