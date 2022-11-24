В Самаре двух горожан привлекли к уголовной ответственности за организацию наркопритона

Суд признал подозреваемых виновными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары мужчина и женщина решили организовать притон. Туда они привлекали злоумышленников, чтобы употреблять наркотические средства.

По информации прокуратуры Самарской области, в течение года пара преступников предоставляла незнакомцам свое жилье в качестве помещения для употребления наркотиков. За это мужчина и женщина получали в качестве вознаграждения часть запрещенных веществ. Суд признал подозреваемых виновными.

Подсудимых приговорили к 4 годам 6 месяцам и 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Они окажутся в колониях строгого и общего режимов соответственно. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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