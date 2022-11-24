В Самаре в первом чтении утвердили параметры бюджет города на 2023 год

Чиновники утвердили параметры бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло 40-е заседании городской думы. Во время встречи обсудили параметры бюджета города на следующий год.

Согласно опубликованным данным в социальных сетях мэра города Елены Лапушкиной, в этом году экономика столкнулась с внешним давлением. Не смотря на сложности, бюджет города в следующем году будет отвечать интересам горожан. Доходы и расходы определили в сумме более 18 млрд рублей.

Отмечают, что приоритетом остается обеспечение соцзащиты самарцев. Национальные проекты находятся на особом контроле, будет продолжаться содержание городской инфраструктуры и переселение жителей из аварийных домов. Окончательно бюджет примут после доработки.

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