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НовостиОбщество24 ноября 2022 17:51

В Самарской области прошли первые боевые стрельбы новобранцев спортивной роты

Стрельбы прошли на Рощинском полигоне
Алена ПРОВКИНА
Новобранцы прошли первые боевые стрельбы. Фото: пресс-служба центрального военного округа

Новобранцы прошли первые боевые стрельбы. Фото: пресс-служба центрального военного округа

В Самарской области военнослужащие спортивной роты прошли первые боевые стрельбы. Они прошли на Рощинском полигоне общевойсковой армии.

Согласно полученным данным пресс-службы центрального военного округа, спортсмены выполнили упражнения контрольных стрельб. Они работали под руководством инструкторов. Мероприятие прошло в рамках курсов начальной подготовки. Новобранцы продолжают изучать азы службы.

Спортсмены также получат возможность продолжить тренировки и отстаивать честь страны на соревнованиях. В стрельбах приняли участие до 200 новобранцев. Среди них 3 мастера спорта международного класса и 19 мастеров спорта.

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