В Самаре выставили на торги здание бывшего авиационного техникума

Здание, о котором идет речь, расположено на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе.

В Самаре продают здание бывшего эвакуационного техникума. Объявление о продаже появилось на сайте Avito в середине ноября.

– Открыт аукцион по продаже имущественного комплекса. Стоимость недвижимости – 15,3 млн. рублей, – следует из размещенного объявления.

Здание, о котором идет речь, расположено на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе. Его площадь составляет 1,8 тысяч кв. м. Также в лот входят склад в 109 кв. м и земельный участок в 3,3 тысячи кв. м.

Отмечается, что объект обеспечен электричеством и отоплением. Система водоснабжения в здании не функционирует.

Заявки на торги будут приниматься до 12 декабря. Сам аукцион пройдет 16 декабря 2022 года.

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