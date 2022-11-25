В Самарской области вновь бесследно исчез 15-летний подросток

Викторию Л. ищут волонтеры "Лиза Алерт". Фото: vk.com/la_samara

В Чапаевске стартовали активные поиски 15-летней Виктории Л. Девушка бесследно исчезла в четверг, 24 ноября 2022 года. Спустя сутки ее местонахождение остается неизвестным.

Поисками пропавшей занимаются волонтеры «Лиза Алерт». В ночь на 25 ноября добровольцы организовали выездное поисковое мероприятие на территории Чапаевска. Информация размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда.

Добровольцы просят оказать содействие в поиске девушки и сообщают ее приметы. Рост пропавшей 160 см, телосложение худощавое. У нее каштановые волосы и серо-зеленые глаза.

В момент исчезновения девушка была одета в розовую куртку с капюшоном, темно-серые штаны, черные ботинки, светло-серую шапку.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Л., могут сообщить информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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