Стали известны новые тарифы на газоснабжение в Самарской области

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области утвердили новые тарифы на газоснабжение. Соответствующий приказ подготовили в департаменте ценового и тарифного регулирования. Он был опубликован на сайте областного правительства в четверг, 24 ноября.

– Для собственников квартир с установленной газовой плитой, а также для тех, кто использует газовый водонагреватель, стоимость 1 кубометра газа составит 8,92 рубля, – следует из документации.

Жители региона, которые пользуются и газовой плитой, и газовым водонагревателем, будут платить 7,33 рубля за кубометр голубого топлива. Изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним, по плану индексация тарифов должна была произойти с 1 июля 2023 года, однако этот процесс перенесли на декабрь. По данным руководителя департамента ценового и тарифного регулирования региона, такое решение обусловлено рядом причин. При этом власти отмечают, что в следующем году тарифы на ЖКХ повышать не будут.

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