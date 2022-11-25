В Самаре осудили горе-работника, который ударил ножом работодателя и скрылся в Ульяновской области

По решению суда молодой человек отправится в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились судебные разбирательства в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек оказался на скамье подсудимых за попытку убийства своего работодателя.

Инцидент произошел 2 марта 2022 года около магазина в Крутых Ключах, где находились оба участника конфликта. Осужденный отказался выполнять работы в теплице, что не понравилось заказчику. Вспыхнула ссора, в результате которой 19-летний парень не менее трех раз ударил работодателя ножом в область туловища. После этого он убежал в свою квартиру, переоделся и уехал в Ульяновскую область, где позднее был задержан. Работодатель был в тяжелом состоянии, однако его удалось спасти.

В отношении горе-работника возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как сообщили в региональном СУ СК, суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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