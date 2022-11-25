Суда на маршруте «Самара – Рождествено» будут ходить по новому расписанию

Изменения вступят в силу с 28 ноября 2022 года.
Фото: Антон СЕНЬКО
В Самаре в ноябре 2022 года изменится расписание речных судов, следующих до Рождествено. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
- Изменения в расписании движения судов на пригородном маршруте «Самара – Проран – Рождествено» начнут действовать с 28 ноября 2022 года, - сообщается на сайте СРПП.
Из Самары транспорт будет отправляться следующим образом: в 6:45, 8:15 (Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00, 20:00. Из Рождествено пассажиры смогут отправиться в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00, 19:00. Время в расписании указано местное. Суда будут ходить в ежедневном режиме.
Отмечается, что интервалы движения могут меняться в зависимости от погодных условий.
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