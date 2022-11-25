В Тольятти произошел пожар на заброшенном заводе ОАО «Фосфор»

Огонь охватил участок площадью 50 квадратных метров.

Вечером в четверг, 24 ноября 2022 года, в Самарской области произошло ЧП. В Тольятти вспыхнул заброшенный завод ОАО «Фосфор», расположенный на улице Новозаводская, 2 «А». Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Сообщение о пожаре поступило на пульт в 17:48. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что на предприятии происходит горение фосфорного шлама в ёмкости, – пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия, на которых видно, что пожар был достаточно сильным. По данным регионального ГУ МЧС, огонь охватил участок площадью 50 квадратных метров.

Участие в тушении возгорания принимали 33 человека, было задействовано 12 единиц техники. Борьба с огнем затянулась на несколько часов. Пожар удалось ликвидировать в 23:58. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Отмечается, что сам завод не работает с 2003 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.