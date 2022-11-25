В Тольятти модник вернул дорогие кроссовки в московский бутик после запрета на выезд из РФ

Ситуация разрешилась после вмешательства судебных приставов. Фото: ГУФССП России по Самарской области

В Тольятти молодой человек придумал хитрый способ покупки дорогих кроссовок. Он приобрел обувь в магазине, а после решил оформить возврат. Вот только отдавать обновку парень не спешил. Подробности этой истории сообщили в УФССП по Самарской области.

Тольяттинский модник купил кроссовки в одном из столичных бутиков. Покупка обошлась ему в несколько десятков тысяч рублей. Позднее парня что-то не устроило и он решил вернуть свои деньги.

– Сделать это удалось через суд, который обязал магазин вернуть стоимость товара, а покупателя – кроссовки. Решение суда в законную силу вступило, но молодой человек не спешил возвращать обувь, – рассказали в региональном УФССП.

В дело вмешались судебные приставы Автозаводского района. Молодому человеку сообщили, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но он до последнего отказывался отдавать обувь.

В результате приставам пришлось ограничить тольяттинца в праве выезда за границу РФ. Эта мера повлияла на молодого человека.

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