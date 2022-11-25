Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 6:48

В Тольятти модник вернул дорогие кроссовки в московский бутик после запрета на выезд из РФ

Молодой человек хотел вернуть деньги за покупку, но обувь отдавать не планировал
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ситуация разрешилась после вмешательства судебных приставов. Фото: ГУФССП России по Самарской области

Ситуация разрешилась после вмешательства судебных приставов. Фото: ГУФССП России по Самарской области

В Тольятти молодой человек придумал хитрый способ покупки дорогих кроссовок. Он приобрел обувь в магазине, а после решил оформить возврат. Вот только отдавать обновку парень не спешил. Подробности этой истории сообщили в УФССП по Самарской области.

Тольяттинский модник купил кроссовки в одном из столичных бутиков. Покупка обошлась ему в несколько десятков тысяч рублей. Позднее парня что-то не устроило и он решил вернуть свои деньги.

– Сделать это удалось через суд, который обязал магазин вернуть стоимость товара, а покупателя – кроссовки. Решение суда в законную силу вступило, но молодой человек не спешил возвращать обувь, – рассказали в региональном УФССП.

В дело вмешались судебные приставы Автозаводского района. Молодому человеку сообщили, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но он до последнего отказывался отдавать обувь.

В результате приставам пришлось ограничить тольяттинца в праве выезда за границу РФ. Эта мера повлияла на молодого человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.