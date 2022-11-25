В Самаре мужчина с загипсованной рукой набросился с ножом на посетителя бара

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на 25 ноября сотрудники самарской полиции разбирались в обстоятельствах инцидента, который произошел в одном из питейных заведений города. Там поссорились двое мужчин, в результате один набросился на второго. Пострадавший оказался в больнице. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители выяснили, что в ту злополучную ночь 58-летний пострадавший находился в баре. К нему за столик подсел незнакомец с загипсованной рукой. Мужчины беседовали, пили алкоголь, но между ними произошла ссора.

– В ходе конфликта оппонент ударил местного жителя, с его слов, ножом и убежал, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Пострадавший был доставлен в больницу с колото-резаной раной левого бедра и правой голени, множественными колото-резаными ранами мягких тканей головы. Полицейские приступили к поискам подозреваемого.

Мужчину нашли благодаря особым приметам – гипсу на руке и одежде со следами бурого цвета. Его заметили сотрудники ГИБДД. После задержания мужчина – им оказался ранее не судимый житель Тольятти – во всем сознался, но причину своего поведения объяснить не мог.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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