Глава Минстроя РФ отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья

Дмитрий Азаров встретился в Москве с Иреком Файзуллиным / Фото: министерство строительства и ЖКХ РФ

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным вопросы развития строительной отрасли Самарской области: ввод нового жилья, расселение аварийных домов и исполнение крупных инфраструктурных проектов. Встреча прошла в Москве.

В 2022 году в Самарской области планируют ввести почти 1,9 млн кв. м жилья. Введено уже около 1,6 млн кв. м, что выше показателей прошлого года. Что касается переселения людей из аварийных домов, то новые квартиры получили почти 9 тысяч человек. В этом году запланирован переезд 2159 жителей региона. Всего до 2024-го (на год раньше запланированного срока) планируется расселить 23,3 тыс. человек.

- В Самарской области ведется активная работа по ведению нового жилья и по расселению аварийного жилищного фонда. В этой связи важно не только не снижать, но и нарастить темпы реализации мер поддержки граждан, - подчеркнул Ирек Файзуллин.

В ходе встречи стороны также обсудили строительство в Самарской области станции метро «Театральная». Работы идут по графику. Сейчас специалисты обустраивают стартовые котлованы.

- Строительство «Театральной» находится в активной фазе. Министр отметил, что правительство региона в вопросе переселения людей, чьи дома попадают в зону строительства, предпринимает дополнительные меры поддержки - к тем, что предусмотрены федеральным законодательством, - рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил Ирека Файзуллина за внимание к Самарской области и поддержку проектов, которые реализуют в регионе, особенно в Тольятти.

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