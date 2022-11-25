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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:16

Лариса Долина: «Странно, что в Самаре до сих пор нет консерватории»

Народная артистка России отметила, что такие учреждения необходимы для того, чтобы воспитывать талантливых артистов
Анастасия МЫШКИНА
Лариса Долина стала гостьей студии радио "Комсомольская правда"

Лариса Долина стала гостьей студии радио "Комсомольская правда"

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Народная артистка России, известная исполнительница Лариса Долина побывала в Самаре на гала-концерте выпускников своей академии при Самарском государственном институте культуры. Она оценила активность студентов и отметила, что всегда рада видеть горящие глаза молодых людей. Также Лариса Долина высказала свое мнение касательно отсутствия в Самаре консерватории.

- Конечно, я считаю, что в Самаре было бы неплохо создать консерваторию. Кроме эстрадного образования есть и классическое, и оно очень необходимо. Я всем говорю студентам, что вы должны ходить на классические концерты, слушать, как работают оперные певцы. Классику надо слушать, и чтобы ее слушать, надо учиться. В Самаре консерватория не помешала бы, не понимаю, почему ее до сих пор нет, - отметила Лариса Долина.

Ранее в Самаре Лариса Долина рассказала, почему ей интересно петь дуэтом с молодыми исполнителями.