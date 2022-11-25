Лариса Долина: «Странно, что в Самаре до сих пор нет консерватории»

Лариса Долина стала гостьей студии радио "Комсомольская правда" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Народная артистка России, известная исполнительница Лариса Долина побывала в Самаре на гала-концерте выпускников своей академии при Самарском государственном институте культуры. Она оценила активность студентов и отметила, что всегда рада видеть горящие глаза молодых людей. Также Лариса Долина высказала свое мнение касательно отсутствия в Самаре консерватории.

- Конечно, я считаю, что в Самаре было бы неплохо создать консерваторию. Кроме эстрадного образования есть и классическое, и оно очень необходимо. Я всем говорю студентам, что вы должны ходить на классические концерты, слушать, как работают оперные певцы. Классику надо слушать, и чтобы ее слушать, надо учиться. В Самаре консерватория не помешала бы, не понимаю, почему ее до сих пор нет, - отметила Лариса Долина.

Ранее в Самаре Лариса Долина рассказала, почему ей интересно петь дуэтом с молодыми исполнителями.