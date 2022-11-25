Прямые рейсы из Самары в Тель-Авив запустят с 5 декабря 2022 года

Уже скоро самарцы смогут летать в один из крупных городов Израиля Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В расписании аэропорта Курумоч появился прямой рейс в Тель-Авив. Самолеты начнут летать из Самары во второй по численности населения город Израиля с 5 декабря 2022 года. Информация об этом размещена на сайте воздушной гавани.

Полеты по данному направлению будет выполнять авиакомпания Red Wings. Запланирован один рейс в неделю – по понедельникам. Отправление из Самары намечено на 18:25, прибытие в Тель-Авив – в 00:25. Пассажиров будут перевозить на самолетах RRJ-95LR. Планируется, что данное расписание будет действовать до 20 марта 2023 года.

Напомним, в скором времени стартуют полеты в Таиланд. В расписании аэропорта Курумоч указано, что с 1 декабря 2022 года Azur Air начнет выполнять рейсы до Утопао.

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