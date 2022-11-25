МТС разогнала мобильный интернет в центральных районах Самарской области

За счет перевода частот под современный стандарт LTE скорость мобильного интернета выросла более чем на треть.

Работы прошли в крупных промышленных центрах Самарской области – Чапаевске, Новокуйбышевске, Нефтегорске и Отрадном. Позитивные изменения заметили также абоненты в Сызрани и Борском районе, известном производством одноименной минеральной воды. В результате около 130 000 жителей Самарской области смогут пользоваться ускоренным доступом в сеть.

После перераспределения частот в сети 4G абоненты МТС в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, загружать тяжелый контент, общаться по видеосвязи и использовать необходимые онлайн-сервисы.

«Мы развиваем сети не только за счет нового строительства, но и за счет модернизации и более эффективного использования уже имеющихся ресурсов. Более 70 процентов наших абонентов пользуется устройствами, поддерживающими 4G, поэтому большой запас емкости для сетей предыдущих поколений уже не нужен. Перераспределение частот позволило достаточно быстро развернуть и усилить сети 4G на больших территориях, в том числе в районных центрах и крупных городах, где трафик растет наиболее интенсивно», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Модернизация в центральных районах является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Самарской области. Ранее МТС провела работы в северо-восточных районах региона – в Исаклинском, Кинель-Черкасском, Шенталинском, Сергиевском, Похвистневском, Кошкинском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Камышлинском и Елховском районах.