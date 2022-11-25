Жителя Самарской области освободили из украинского плена в ноябре 2022 года

Всех освобожденных из плена солдат доставили в Москву для лечения и реабилитации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 24 ноября 2022 года, Россия провела с Украиной обмен военнопленными по формуле «50 на 50». В числе тех, кого освободили из плена, оказался житель Самарской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова.

- Вчера поздно вечером поступила информация об освобождении из украинского плена нашего земляка. Я сообщила об этом родственникам. Эта новость очень обрадовала семью, где долго ждали известий, - поделилась омбудсмен.

По данным Ольги Гальцовой, военнослужащих, которых освободили из плена 24 ноября 2022 года, сегодня утром доставили в Москву. Их ждет лечение и реабилитация. Через некоторое время они смогут вернуться к своим семьям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.