В Самарской области молодому человеку прислали почтой конверт с ЛСД из Казахстана

Во время обыска в квартире задержанного нашли 4 пакета с марихуаной. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники пресекли попытку получения наркотиков в одном из почтовых отделений региона. Они задержали молодого человека, которому прислали конверт с ЛСД из Казахстана. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Выяснилось, что житель региона заказал и оплатил наркотик в интернете. Его тщательно упаковали, однако при вскрытии таможенники обнаружили листки бумаги с изображениями – так называемые «марки». Исследования показали, что они пропитаны ЛСД. В конверте было пять доз. Мужчину задержали.

Однако на этом история не закончилась – во время обыска в квартире у задержанного были найдены 4 пакета с марихуаной общим весом 307, 93 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах». Он находится под подпиской о невыезде. Материалы переданы в СУ Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте.

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