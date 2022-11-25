У пары из Самарской области на даче нашли более 5 кг конопли и марихуаны

Парочка выращивала наркосодержащие растения для личного употребления / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

В Самарской области полицейские нашли на одной из дач в Волжском районе более 5 кг конопли. Наркосодержащие растения выращивали 22-летняя девушка и ее 45-летний сожитель, который уже был судим. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

– Пара выращивала наркосодержащие растения для личного употребления на дачном участке в районе одной из ж/д платформ. Всего было найдено около 1 кг марихуаны и 39 кустов конопли. Общий вес изъятого составил более 5 кг, – рассказали в транспортной полиции.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Паре избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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