Самарцам в прямом эфире расскажут о взаимодействии УК и жителей домов

Вопросы взаимодействия УК и совета МКД обсудят в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре

В понедельник, 28 ноября 2022 года, гостями прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев и председатель МКД на проспекте Металлургов, 23 Валентина Баннова. Они расскажут об опыте взаимодействия управляющей компании и жителей.

Начало передачи – в 12:03. Слушатели смогут задать свои вопросы Леониду Пугачеву и Валентине Банновой в прямом эфире. Звонки будут принимать по номеру 8 (846) 379-39-39.

Вот вопросы, которые будут освещать гости радио «Комсомольская правда» в Самаре:

- Что такое совет МКД? Зачем он нужен? Какие у него функции? Сколько человек входит?

- Какой правовой статус имеет совет МКД?

- Как формируется совет МКД? Как выбирается председатель? Переизбирается ли, как часто?

- Как узнать, есть ли в доме совет МКД?

- Как стать членом совета МКД или выбрать других людей в совет, если эти ничего не делают?

- Как совет МКД работает с УК? Какие средства связи, пути сотрудничества, рычаги воздействия?

- В ближайшее время в Самаре будут менять лифты. Какую роль в этом играет совет МКД? Может ли он следить за этой ситуацией? Контролировать?

- Может ли совет МКД повлиять на нерадивых жильцов, которые разводят грязь или содержат дома много кошек, от которых идёт запах? Может ли инициироваться процедура выселения?

- Назовите пример, когда совет МКД смог внести серьезные изменения в планы и улучшить работу УК или они совместно пришли к решению лучше, чем планировалось.

- Что делать, если УК не прислушивается к совету МКД? Куда обращаться, в какие надзорные органы?

- Какие усилия совместно могут приложить совет МКД и УК для решения проблемы около дома (например, отсутствующий люк колодца, когда ресурсоснабжающая организация не реагирует уже длительное время)? Насколько вообще территория около дома в ведении УК и совета МКД?

- Какой процент голосов жителей нужен для принятия того или иного решения по общедомовому имуществу? (ремонт фасада, палисадник около дома и т.д.) Или достаточно только членов совета МКД?

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