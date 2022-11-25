Lada Vesta и Audi Q5 столкнулись на улице Аэродромной в Самаре

В результате ДТП пострадал один человек. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 24 ноября 2022 года, в областной столице произошло ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки. Автомобили столкнулись на улице Аэродромной. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 10:55. 46-летняя женщина на «Lada Vesta» ехала по улице Аэродромной и напротив дома №72 решила развернуться. Однако маневр получился неудачным.

– Во время совершения маневра она заблаговременно не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате чего столкнулась Audi Q5 под управлением 38-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После аварии женщину-водителя доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Отмечается, что пострадавшая 17 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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