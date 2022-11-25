В Тольятти доверчивая женщина «подарила» аферистам 1,2 млн рублей

Женщина доверилась "сотруднику банка" и осталась без денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников. 34-летняя тольяттинка «подарила» аферистам около 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, в один из дней женщине, которая работает специалистом в производственном АО, позвонил неизвестный. Он представился работником банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Собеседник предложил помочь в его аннулировании. Доверчивая тольяттинка согласилась и, выполняя инструкции «специалиста», оформила заем и перевела деньги на указанный им счет. Ее убедили, что деньги вернутся банку и кредит будет погашен.

Сразу после перечисления денег звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам. Предложения оформить кредит и перевести деньги на другой счет поступают только от мошенников.

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