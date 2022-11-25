Константин Титов: «Я с бандитами не встречался»

Константин Титов вспомнил о работе в 90-е годы

Экс-губернатор Самарской области Константин Титов в эфире радио «Комсомольская правда» вспомнил о своей работе в 90-е годы. Речь об этом зашла во время разговора о том, насколько сильно зависит криминогенная обстановка в регионе от личности руководителя ГУ МВД РФ по Самарской области. Недавно на эту должность был назначен Игорь Иванов. Он как раз заявлял о намерении встряхнуть самарских полицейских. Константин Титов отметил, что личность начальника главка очень важна, ведь именно он выстраивает всю работу, в том числе в районах.

Затем речь зашла о том, а как же обстояли дела с бандитизмом в Самарской области в 90-годы. Экс-губернатор отмел подозрения, что руководству в те времена приходилось общаться с бандитами.

- Я не встречался с бандитами и желания не имел с ними встречаться. Был начальник главка Андрейкин, Глухов после него. У них были свои осведомители. Но я думаю, что с главарями не встречались и они, так как они не жили здесь постоянно, они эмигрировали, - отметил Константин Титов.