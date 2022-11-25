В Самарской области подтвердили 186 случаев коронавируса 25 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 25 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 186 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших незначительно превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 189 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 29 человек, скончались два пациента.

Специалисты провели 10 388 лабораторных исследований на КВИ. Еще 144 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 42 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 71 в г. Самаре, 40 – в г. Тольятти, по 11 – в г. Новокуйбышевск и г. Сызрань, 7 – в г. Отрадный, 5 – в Приволжском районе, по 4 – в Исаклинском, Сергиевском и Шигонском районах.

По 3 заболевших – в Борском, Волжском, в Кошкинском, Красноармейском и Хворостянском районах, по 2 – в г. Октябрьск, г. Похвистнево, г. Чапаевск, Пестравском и Челно-Вершинском районах, по 1 – в г. Жигулевск, Богатовском, Большеглушицком и Ставропольском районах.

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