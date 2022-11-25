В Сбере рассказали о росте спроса на бесконтактную оплату

По мнение председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, такое стало возможным во многом за счет увеличение количества партнёров, которые стали использовать данные сервис.

«Сбер активно развивает свои технологии, для того, чтобы наши клиенты могли выбирать наиболее удобный способ оплаты. Большую популярность оплата по QR набирает, во многом благодаря широкой сетке партнеров – сегодня расплатиться с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек»,– отметил Анащенко.