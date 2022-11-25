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НовостиЭкономика25 ноября 2022 9:40

В Сбере рассказали о росте спроса на бесконтактную оплату

Согласно статистике, в Поволжье за 3 года больше, чем в 5 раз вырос спрос на оплату по бесконтактной технологии «SberPay оплата по QR»

По мнение председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, такое стало возможным во многом за счет увеличение количества партнёров, которые стали использовать данные сервис.

«Сбер активно развивает свои технологии, для того, чтобы наши клиенты могли выбирать наиболее удобный способ оплаты. Большую популярность оплата по QR набирает, во многом благодаря широкой сетке партнеров – сегодня расплатиться с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» в Поволжье можно почти в 20 тысячах точек»,– отметил Анащенко.