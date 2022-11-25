На форуме в Самаре Сбер рассказал о собственной HR-платформе «Пульс»

Она построена на отечественном ПО, аттестованным ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных, используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым платформа становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании. Платформа адаптирована как для работы с ПК, так и для использования её на смартфоне или планшете, что делает доступными все HR-сервисы в любое удобное время.

Юлия Бунтова, HR-директор Поволжского банка Сбербанка:

«Чтобы компания успешно работала и развивалась, крайне важна команда, в которой каждый сотрудник будет чувствовать себя комфортно, будет знать свою ценность и ощущать поддержку. В Сбере ведется большая работа с сотрудниками: мы создаем условия, которые позволяют развиваться не только профессионально, но и личностно. И, конечно, нам на помощь приходят современные технологии, которые снимают большую часть рутинных задач с HR-специалистов. Но самое главное, что эти технологии позволяют каждому сотруднику получать доступ ко всем HR-сервисам в любое удобное время с личного смартфона, планшета или компьютера».