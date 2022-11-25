В Самарской области обсудили строительство медучреждений и показатели заболеваемости этого года

Медицинские учреждения оснащаются и специализированным оборудованием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в правительстве Самарской области обсудили реализацию 9 региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение». Они направлены на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности жителей.

Специалисты рассказали о результатах работы и показателях 2022 года. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, в этом году стоит задача увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 6 месяцев. Ряд новых объектов здравоохранения появилось в регионе.

Так, в сентябре на базе клинической больницы им. Середавина открылся центр управления рисками инфарктов и инсультов. В октябре в Чапаевске сделано отделение нейрореанимации на шесть коек. Такое же начало работать и в тольяттинской клинической больнице № 5. В следующем году в Сызрани откроется ЧКВ-центр, где будут проводить операции с минимальным вмешательством.

Медицинские учреждения оснащаются и специализированным оборудованием. До конца этого года соответствующее оборудование поступит в три региональных сосудистых центра и восемь первичных сосудистых отделений.

Специалисты отмечают позитивную тенденцию увеличения доли специализированной терапии при ишемическом инсульте. Помимо этого, пациентов с острым коронарным синдромом стало практически в два раза меньше.

Благодаря возобновлению профилактических мероприятий увеличилась доля выявления онкобольных, а темп обследований превысил темп спада, который наблюдался во время пандемии. В центрах амбулаторной онкологической помощи сформированы поименные списки. На данный момент они приняли уже 32 тысячи человек.

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