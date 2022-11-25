«Люди задыхаются»: активисты Народного фронта требуют срочной рекультивации завода «Фосфор» в Тольятти

Общественники отмечают, что на территории нередко происходят пожары. Фото: Народный фронт Самарской области

Активисты Народного фронта Самарской области намерены добиться срочной рекультивации завода «Фосфор» в Тольятти. Предприятие функционировало с 1960-х годов, однако в 2003 году закрылось. С того момента завод заброшен.

– На месте когда-то единственного завода по изготовлению фосфора мы видим разруху. Общая площадь территории завода составляет 180 га, около 30 из них загрязнены фосфорсодержащими отходами, – рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта.

Активисты уверены, что ситуацию усугубляют пожары на территории завода. Один из них произошел в четверг, 24 ноября – на площадке загорелся фосфорный шлам.

– Программа по рекультивации завода длится не один год, но решения пока нет. А между тем очередной пожар на заводе приводит к ожогам на легких тольяттинцев, – поделились в Народном фронте Самарской области.

Общественники уточняют: они уже занялись подготовкой обращения к региональным властям. Оно будет направлено в администрацию губернатора.

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