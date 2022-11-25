Самарцы пожаловались на обвалившуюся крышу в подъезде Октябрьского районе

Потолок обвалился в жилом доме. Фото: "Честная Самара"/ Мария Маллицкая

В социальных сетях самарцы пожаловали на обвалившийся потолок. Жители Октябрьского района рассказали о проблемах в доме.

Судя по опубликованном кадрам, в доме рядом с центром города обвалился потолок. Жильцы отметили, что здание давно нуждается в ремонте. По словам очевидцев, дом уже признавали аварийным. Автор поста сообщил, что обвалившийся потолок и крыша чуть не рухнули на пожилую женщину и ребенка.

Что случилось с потерпевшими – пока неизвестно. Местные жители подчеркивают, что исправно платят за капитальный ремонт.

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