В Самаре разработали уникальный радиочастотный считыватель цифровых данных

В Самаре создали линейку считывателей RFID-меток, работающих на разных частотах и дистанциях Фото: правительство Самарской области

В Самаре разработали уникальное устройство считывания цифровых данных. Его создали специалисты местного филиала НИИ Радио. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Радиочастотный считыватель позволяет на расстоянии получать любую информацию с предмета, на котором есть метка с чипом и встроенным приемопередатчиком. С помощью этой технологии можно контролировать перемещение любых объектов, что на 90% сокращает ручной труд. Ранее подобную продукцию закупали за рубежом.

- Мы создали линейку считывателей RFID-меток, работающих на разных частотах и дистанциях. Наша разработка позволяет обеспечить считывание на расстоянии до 20 метров. Стандартные считыватели гарантируют только 10 метров, - рассказал замдиректора по науке самарского филиала НИИ Радио Николай Губанов.

Образцы, разработанные в Самаре, уже прошли испытания. Они показали, что эти модели не уступают тем, что выпускают ведущие мировые производители. Данным устройством уже заинтересовались Минобороны РФ, Росгвардия, Главный центр специальной связи и РЖД.

По словам министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина, такая продукция важна и востребована, особенно в условиях экономических санкций. Власти оказывают предприятиям финансовую поддержку в реализации проектов по разработке перспективных технологий. К примеру, фонд развития промышленности Самарской области, который был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, выдает предпринимателям льготные займы. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 40 предприятий.

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