Финансирование АПК Самарской области предлагают увеличить почти на 240 млн рублей

Фото: Самарская губернская дума

Депутаты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы и парламентской фракции «Единая Россия» провели выездное мероприятие в Хворостянском районе. В повестке был вопрос выделения дополнительных средств из областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса региона. Фракция «Единая Россия» предложила внести поправку в бюджет Самарской области на 2023-2025 годы по увеличению финансирования этого направления почти на 240 млн рублей. Средства предлагается направить на субсидирование собственного производства молока и на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, модернизацию и техническое оснащение АПК.

Депутаты воочию убедились на примере сельскохозяйственного комплекса «Ольгинский», в состав которого входит животноводческое предприятие «Новокуровское», как в регионе развивается молочное производство.

Буквально месяц назад предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. В 2023 году животноводы, как и 20 других племенных сельхозпредприятий региона смогут получать дополнительные субсидии из областной казны.

Директор комплекса Ринат Мухаметов рассказал о планах по устройству здесь трех новых площадок, для телят, нетелей. Все это – для дальнейшего развития племенной работы на предприятии. Продукция очень востребована не только в самарском, но и других российских регионах.

Глава Хворостянского района Виктор Махов отметил, что муниципалитет на развитие животноводства получит дотации – 54 миллиона рублей и эта поддержка очень важна. Глава района также обратил внимание законодателей и на возможность субсидирования капитального ремонта и реконструкцию животноводческих помещений КФХ.

- Высокопродуктивные животные требуют очень взвешенного научно обоснованного кормления, для этого приходится покупать дорогостоящие белковые и минерально-витаминные добавки. Чтобы экономика складывалась благополучно у племенных хозяйств, требуется их поддержка со стороны государства. Уверен, что предложения фракции «Единая Россия» о выделении дополнительного финансирования на поддержку АПК и сельских территорий своевременны, средства будут востребованы и очень эффективно освоены, - подытожил председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов.