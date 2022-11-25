Жители Самарской области попросили власть о помощи в сообщениях 600 тысяч раз за два года

В этом году на 75 тысяч ответов на Госуслугах пришлось 6% просрочек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие два года около 600 тысяч сообщений написали самарцы властям с просьбами о различной помощи. При содействии ЦУР Самарской области жалобы взяли в работу органы власти.

Напомним, Центр управления регионом открылся в конце ноября 2020 года. Специалисты каждый день просматривают сообщения жителей во всех соцсетях и передают запросы в профильные ведомства. По данным центра, всего через систему «Инцидент Менеджмент» органы власти региона взяли в работу 312 тысяч таких сообщений и еще 295 тысяч с платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

В этом году на 75 тысяч ответов на Госуслугах пришлось 6% просрочек — это один из самых низких показателей в стране. Также ЦУР провел в соцсетях 26 прямых эфиров, где отвечали на вопросы самарцев.

Центр борется и с фейками в соцсетях. Так, в последнее время появляются новые, якобы, официальные страницы военкомата и военкома Самарской области. Специалисты ЦУР предупреждают, что у военкомата и военкома Самарской области нет никаких страниц и групп в социальных сетях.

Подобные фейки создаются ботами, там размещается недостоверная информация. Официальным ресурсом Военного комиссариата Самарской области является соответствующий раздел интернет-портала правительства Самарской области.

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