Водитель легковушки погиб в ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области 25 ноября 2022 года

На месте работали спасатели и сотрудники МЧС / Фото: t.me/samaradtp

Днем в пятницу, 25 ноября 2022 года, в районе села Большая Рязань в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там легковушка влетела в автовоз. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

- По предварительным данным, авария произошла в 14:20 на 945 км трассы М-5 «Урал». Столкнулись два транспортных средства: легковой автомобиль ЗАЗ и большегруз Scania, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, погиб водитель легковушки. Судя по фото очевидцев, из покореженной машины его доставали спасатели.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Сотрудники полиции оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Сейчас они выясняют все детали происшествия и опрашивают свидетелей.

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