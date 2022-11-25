50 работников самарского «ОДК-Кузнецов» получили государственные и отраслевые награды

Работу сотрудников самарского предприятия отметили глава государства и Минпромторг РФ / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Пятьдесят работников самарского ПАО «ОДК-Кузнецов» наградили за вклад в создание новых двигателей и развитие производства. В первую очередь их отметили за восстановление серийного производства установки НК-32 серии 02 для стратегического ракетоносца Ту-160. Сотрудникам предприятия вручили государственные и отраслевые награды.

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили заместителя технического директора «Кузнецова» Сергея Кретова, заместителя главного инженера Александра Силифонтова, слесаря механосборочных работ Сергея Макарова.

Почетным званием «Заслуженный конструктор РФ» отмечен заместитель генерального конструктора Олег Люсов. Оператор станков с программным управлением 1-го комплекса Александр Кузнецов – благодарностью президента РФ. Кроме того, министерство промышленности и торговли РФ присвоило токарю опытного производства Виктору Терехину звание «Почетный машиностроитель». Также награды удостоили слесаря-сборщика цеха окончательной сборки газотурбинных двигателей Александра Мамонтова.

Всего медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили 10 работников «ОДК-Кузнецов», почетные грамоты и благодарности президента РФ – 9, почетные грамоты Минпромторга – 19, почетные грамоты Ростеха – 7, нагрудные знаки «Медаль имени Н.Д. Кузнецова» АО «ОДК» – 2.

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