В Самарской области выросло производство скота и птицы в 2022 году

В этом году в поддержку отрасли сельского хозяйства было выделено 5,2 миллиардов рублей. Фото: правительство Самарской области

По итогам девяти месяцев 2022 года в Самарской области на 6 тысяч тонн увеличилось производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий. На данный момент показатель составил 92,2 тысячи тонн.

— В этом году в поддержку отрасли сельского хозяйства было выделено 5,2 миллиардов рублей, из них 2,8 миллиардов составили средства областного бюджета. Главным направлением является развитие молочного и мясного животноводства, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Благодаря господдержке в этом году отмечается положительная динамика отрасли. Производство скота и птицы на убой достигло 60,2 тысячи тонн. Это на 10,5 тысяч тонн выше уровня прошлого года. Помимо этого, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и надой молока.

Ожидается, что по итогам года удельный вес племенного крупного рогатого скота составит 39%. Что касается объема надоя молока, то по данным на 1 октября рост на одну корову составил 103,3% к аналогичному периоду прошлого года. В 2023 году на животноводство планируется направить более одного миллиарда рублей.

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