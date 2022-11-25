В Самарской области обсудили, как обеспечить бесперебойное снабжение региона электроэнергией в непогоду

Регион обеспечат бесперебойную работу энергокомпаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первый вице-губернатор – председатель правительства Виктор Кудряшов провел заседание, на котором обсудили, как обеспечить регион электроэнергией в период непогоды.

Во время встречи участники совещания рассмотрели итоги проверок и готовность компаний к работе в осенне-зимний период. Специалисты отметили, что во время непогоды увеличиваются риски гололедных аварий, в том числе обрыв проводов, поломка деталей опор. Из-за этого могут возникнуть проблемы в энергоснабжении. Профильные работники уже доказали, что могут справляться со сложными задачами в период ледяного дождя. Сотрудники энергокомпаний провели десятки плавок льда на проводах и разработали схемы и сценарии при подобных ситуациях.

На совещании также подняли вопрос планового укрепления сетевых организаций. Компании, не соблюдающие требования законодательства и действующих нормативов, в скором времени покинут рынок. Их имущество передадут более надежным организациям.

На данный момент проверили и оценили работу 22 организаций. В результате мероприятия 17 компаний признали полностью готовыми к работе, 5 компаний пока что готовы, но с условиями. Недостатки поручено устранить.

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