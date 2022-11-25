Жителям Самары покажут, как можно помочь военным

Самарцы смогут принять участие в благотворительном форуме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям и гостям областной столицы расскажут, как можно помочь военнослужащим. В областной столице 26 ноября 2022 года состоится благотворительный форум.

Горожане смогут посетить мероприятие с 11:00 до 16:00. Форум пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Организатором форума выступил фонд «Звезда и Лира». Самарцы смогут узнать, как можно оказать помощь военным и их семьям, а также принять участие в формировании гуманитарного конвоя.

На первом этаже заработают тематические и интерактивные площадки. Граждане посетят эталонную гуманитарную точку, смогут принять участие в сборе благотворительной помощи, пообщаются с кинологами и посмотрят, как можно эвакуировать раненого и оказать ему первую помощь.

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