В Самаре власти планируют снести более 400 аварийных и ветхих домов

Общая площадь аварийных и ветхих домов составляет свыше 228,6 тысяч кв. м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Самаре планируют снести 403 дома, в это число входят 83 аварийных и 320 ветхих зданий. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

После того как дома снесут, на их месте построят новые в рамках реализации проектов комплексного развития территорий. Так, планируется более 2,3 миллионов квадратных метров комфортного жилья.

Общая площадь аварийных и ветхих домов составляет свыше 228,6 тысяч квадратных метров. Проекты развития предусматривают и строительство детских садов на 4 359 мест и школ, рассчитанных на 8 719 обучающихся.

Напомним, территорию 26 кварталов площадью около 145 га объединили в 17 лотов. Аукционы по ним проведут в 2022 году, а окончательные решения примут или в конце этого года, или в начале следующего.

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