Технологию Самарской области для пожилых людей рекомендовали тиражировать на федеральном уровне

Самарская команда представила новые разработки. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в акселераторе социальных решений Агентства стратегических инициатив. Регионы разрабатывали решения для жизненных ситуаций, при возникновении которых необходима поддержка государства.

Самарская область, наряду с Приморским краем, Республикой Адыгея и Московской областью разрабатывали проект по жизненной ситуации «Подготовка и выход на пенсию».Проект вошел в тройку лидеров. Специалисты провели интервью с пожилыми людьми и узнали проблемы, с которыми часто сталкиваются пенсионеры.

В результате реализации проекта жители смогут воспользоваться удобным сервисом на портале Госуслуг. Пожилые люди получат 128 видов услуг онлайн: расчет пенсии, ее оформление, возможность найти работу и получение дополнительного образования. Также доступна информация о культурно-массовых, спортивных мероприятиях и волонтерстве.

Отмечают, что ежедневно сервисом пользуются около 1500 уникальных посетителей. Сервис продолжат развивать. Еще одна ситуация, которую представила команда 63 региона, – возвращение домой участников СВО. Основной акцент сделали на комплексной медицинской и медико-психологической помощи, а также социально-трудовой адаптации.

- Эта работа важна для всех жителей Самарской области, потому что подобные разработки нацелены на человека. Регион является лидером по многим направлениям развития, но главное, где мне бы хотелось, чтобы мы были лидерами в предоставлении государственных, муниципальных услуг, развитии иных сервисов – это в человекоцентричности, - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, губернатор высоко оценил продуктивную работу региональной команды и отметил роль проектов Агентства стратегических инициатив и лично поблагодарил Светлану Витальевну Чупшеву за помощь в акселерации проекта. .

- Уверен, что результаты, которых регионы достигают при поддержке и сопровождении АСИ, сегодня уже заметны людям. Вектор социального развития, нацеленный на конкретного человека с его проблемами, нуждами, потребностями, меняет саму идеологию государственного, регионального, муниципального управления в стране, - подчеркнул глава региона.

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