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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:17

Главам муниципалитетов Самарской области вручили паспорта готовности к отопительному сезону

Из 49 муниципальных образований паспорта готовности получили 41
Ирина СИНЕГУБОВА
Этой осенью отопление начали давать своевременно во всем регионе.

Этой осенью отопление начали давать своевременно во всем регионе.

Фото: администрация Самары

Главы муниципальных образований Самарской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Торжественное вручение прошло во время совещания по итогам оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

— Из 49 муниципалитетов паспорта готовности получены 41. Если сравнить, в прошлом году этот показатель был равен 33. Так, рост в этом году составил 17%, — рассказали в правительстве Самарской области.

Этой осенью отопление начали давать своевременно во всем регионе. Некоторые районы дали старт уже 12 сентября. Оценку готовности провело Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Восемь муниципалитетов еще продолжают работу по получению актов готовности. Как отметили власти, заминка большей частью связана с оформлением документации.

По словам председателя правительства региона, в этом году максимальное за последние годы количество муниципальных образований получили паспорта готовности в срок. Также второй год фиксируются значительные объемы перекладки теплосетей, водоснабжения, модернизации котельных.

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