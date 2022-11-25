Главам муниципалитетов Самарской области вручили паспорта готовности к отопительному сезону

Этой осенью отопление начали давать своевременно во всем регионе. Фото: администрация Самары

Главы муниципальных образований Самарской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Торжественное вручение прошло во время совещания по итогам оценки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

— Из 49 муниципалитетов паспорта готовности получены 41. Если сравнить, в прошлом году этот показатель был равен 33. Так, рост в этом году составил 17%, — рассказали в правительстве Самарской области.

Этой осенью отопление начали давать своевременно во всем регионе. Некоторые районы дали старт уже 12 сентября. Оценку готовности провело Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Восемь муниципалитетов еще продолжают работу по получению актов готовности. Как отметили власти, заминка большей частью связана с оформлением документации.

По словам председателя правительства региона, в этом году максимальное за последние годы количество муниципальных образований получили паспорта готовности в срок. Также второй год фиксируются значительные объемы перекладки теплосетей, водоснабжения, модернизации котельных.

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