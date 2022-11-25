В регионе объявили желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили жителей о плотном тумане. Он накроет регион ночью и днем в субботу, 26 ноября 2022 года.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии вновь ожидается плотный туман, видимости при этом составит 500 метров и менее. Автолюбителям и пешеходам необходимо быть внимательнее на дорожных участках. Специалисты объявили желтый уровень опасности.

Также синоптики gismeteo отмечают, что в выходные дни в регион придут холода. Температура воздуха 27 ноября опустится до -4…-8 градусов. Горожанам следует подготовить теплые вещи.

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