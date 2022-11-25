Самарцы могут поучаствовать в акции и их дети в новогодних костюмах выведут футболистов на матч

Самарцы могут также прислать свое пожелание команде, которое покажут во время матча. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 27 ноября, пройдет заключительный матч футбольного клуба «Крылья Советов» в этом году. Для болельщиков подготовили развлекательную программу, главной темой которой станет приближающийся Новый год.

Дети самарцев могут стать частью матчевого шоу и вывести футболистов «Крыльев» и «Факела» на игру. Всем, кто хочет поучаствовать в акции, нужно прислать фотографии своих детей в новогодних костюмах – в них победители и выведут футболистов на матч.

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 11 лет. Письма с фото и контактным номером телефона принимаются на почту: v.zimnukov@ks-samara.com до 18:00 26 ноября.

Помимо этого, самарцы могут прислать свое пожелание команде, из которых 20 лучших появятся на led-панелях, установленных вокруг поля «Солидарность Самара Арены», прямо во время матча. Пожелание (не более 100 символов) принимаются sms-сообщением на номер 8-927-613-88-83 до 16:00 26 ноября.

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