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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:56

Самарцы могут поучаствовать в акции и их дети в новогодних костюмах выведут футболистов на матч

«Крылья Советов» подготовили для болельщиков подарок в честь последнего матча этого года
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарцы могут также прислать свое пожелание команде, которое покажут во время матча.

Самарцы могут также прислать свое пожелание команде, которое покажут во время матча.

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 27 ноября, пройдет заключительный матч футбольного клуба «Крылья Советов» в этом году. Для болельщиков подготовили развлекательную программу, главной темой которой станет приближающийся Новый год.

Дети самарцев могут стать частью матчевого шоу и вывести футболистов «Крыльев» и «Факела» на игру. Всем, кто хочет поучаствовать в акции, нужно прислать фотографии своих детей в новогодних костюмах – в них победители и выведут футболистов на матч.

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 11 лет. Письма с фото и контактным номером телефона принимаются на почту: v.zimnukov@ks-samara.com до 18:00 26 ноября.

Помимо этого, самарцы могут прислать свое пожелание команде, из которых 20 лучших появятся на led-панелях, установленных вокруг поля «Солидарность Самара Арены», прямо во время матча. Пожелание (не более 100 символов) принимаются sms-сообщением на номер 8-927-613-88-83 до 16:00 26 ноября.

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