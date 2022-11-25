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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 16:38

В Самарской области граждане, незаконно зарегистрировавшие мигрантов, выплатят государству 170 тысяч рублей

Злоумышленников осудили за фиктивную регистрацию
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемые получали деньги за незаконную регистрацию

Подозреваемые получали деньги за незаконную регистрацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области злоумышленники, фиктивно регистрирующие мигрантов, отдадут свои доходы. Правоохранители зафиксировали более 40 случаев мошенничества.

По информации прокуратуры Самарской области, местные жители решили нажиться на иностранных гражданах. Они предлагали регистрацию в своих квартирах за денежное вознаграждение. Сотрудники ведомства выявили 44 иска, сумма которых превысила 170 тысяч рублей. Изъятые денежные средства направят в доход государства.

Всех ответчиков признали виновными. Подозреваемые получали от 300 до 500 рублей за одну регистрацию. 42 дела ответчиков признали обоснованными.

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