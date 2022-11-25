Самарский блогер показал участок в Советском районе, который хотят застроить высотками

На площадке расположены старые постройки и гаражи. Фото: скриншот видео

В Самаре не так давно стало известно о намерении застроить участок в Советском районе. На территории планируют возвести высотки.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором показал, что расположено на площадке, которая находится в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. В комментариях в социальной сети пользователи не особо обрадовались этой инициативе.

Напомним, площадь участка превышает 27 тысяч квадратных метров. Предельная высота новых домов составит 75 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.