Самарцы рассказали, как пробили шину из-за глубокой ямы на улице Утевской

Глубокая яма испортила шины автолюбителю. Фото: "Честная Самара"/ Александр Синяшин

Житель Самары поделился кадрами внушительной ямы, расположившейся на улице Утевской. Фото он опубликовал в социальных сетях.

По словам автора, яма расположилась на автомобильном участке рядом с колонией. Из-за лужи водитель не успел сориентироваться и угодил в «ловушку». В результате – двойной пробой. В комментариях пользователи посочувствовали мужчине и рассказали, что в таких случаях необходимо вызывать инспекторов, чтобы решить ситуацию и добиться выплат.

Напомним, также горожане поделились фото обвалившийся крыши дома в Октябрьском районе. Штукатурка чуть не упала на головы пожилой женщины и ребенка.

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